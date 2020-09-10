Россиянам предложили запретить авиаперевозку более 10 килограммов икры

Российское правительство изучает возможность установления нового требования. Оно заключается в запрете перевозить гражданам с собой более десяти килограммов красной икры, если у них нет на нее электронных ветеринарных сертификатов.

Об этом сказано в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Участники заседания обсуждали необходимость введения ограничений объемов перевозки физлицами икры лососевых рыб в личных целях без документов.

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Дальнего Востока, которые везут икру в качестве подарка родственникам в центральную часть России, не пострадают.

Абрамченко выступила за необходимость проработать и ввести ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах «якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах».

Инициатива направлена на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского вылова рыбы.