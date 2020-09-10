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Ученые обнаружили вирус, способный остановить новую эпидемию гриппа

Анна Касаткина
13:03 10.09.2020
Исследователи пришли к выводу, что обычная простуда смогла подавить пандемию гриппа 2009 года.
Ученые обнаружили вирус, способный остановить новую эпидемию гриппа
© Фото: Kelly Sikkema, Unsplash.com

Риновирус, проявляющийся как обычная простуда, может подавлять вирус гриппа A в клетках эпителия верхних дыхательных путей. К такому выводу пришла группа американских ученых.

Риновирус представляет собой разновидность ОРВИ и вызывает насморк в период от пяти дней до двух недель, в народе его называют простудой.

Поводом для исследования специалистов Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене стали данные о том, что пандемия гриппа H1N1 в 2009 году пошла на убыль осенью, в период сезонных простуд.

Ученые решили проанализировать результаты ПЦР-тестирования взрослых пациентов университетской больницы за три зимних сезона: 2016/17, 2017/18 и 2018/19. Из 13 707 результатов вирус гриппа А и риновирус встречались 922 и 982 раза соответственно, однако одновременно были обнаружены только в 12 образцах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Microbe.

После ученые проверили механизм взаимодействия двух вирусов на первичных культурах эпителия дыхательных путей, полученных от здоровых доноров. Выяснилось, что через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма на него достигал максимума и активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А. По итогу в клетках, инфицированных вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз ниже, чем в клетках, которые были инфицированы только вирусом. Эксперимент показал, что уровень подавления вируса гриппа А при предварительном заражении риновирусом такой же, как после обработки клеток интерфероном.

Авторы исследования пришли к выводу, что полученные результаты необходимо учитывать при назначении лечения пациентов и разработке стратегий борьбы с сезонными эпидемиями. Они также уверены, что пандемию 2009 года сумела остановить именно риновирусная инфекция.

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