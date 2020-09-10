В храме Переславля-Залесского обнаружили древнее граффити с чудо-зверем

Загадочные граффити XII века, которые состоят из изображения человека с фантастическим животным и фрагментом текста, обнаружили российские археологи в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском.

По словам ученых, изображение представляет собой аллегорию борьбы добра со злом.

«Фигура бегущего человека, левой рукой поднимающего над головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, расположена в правой части граффити», - отмечается в сообщении Института археологии Российской академии наук.

При этом слева от рисунка и под ним находится текст, в конце которого уверенно прочитываются слова «но не всем ладно. Игнат писал».

По словам ученых, фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно истолковать как записанный обычным образом славянский текст.

Удивительное изображение человека с фантастическим животным и надписью было обнаружено на белокаменном блоке высотой около 30 сантиметров и длиной около 50. Центральную часть которого занимает изображение крестов.

Археологи отмечают, что надпись, которая находится слева от рисунка и под ним, еще не прочитана.

Также на одном из блоков нанесена надпись «Лазорь писал» и сокращенные названия дней недели. Еще на одном блоке изображены кресты, вероятно, погребальные.

«Перед нами - редчайший пример изображения фантастических существ, по преданиям обитавших в дальних странах. Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси они не были широко известны», - объяснили в РАН.

По словам ученых, сопровождающая рисунок фраза, возможно, имеет гадательный характер. Подобная последовательность находит параллели в древнерусской эпиграфике и берестяных грамотах.