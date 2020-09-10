В Кремле отнеслись с уважением к решению Сербии на полгода отказаться от военных учений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами на полгода.

Таким образом, по словам Пескова, в Кремле уважают решение сербских властей.

Ранее правительство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Китаем, а также Западом.

«Дело в том, что эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить», - рассказал Песков журналистам.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудили косовское урегулирование в телефонном разговоре. Российский лидер подтвердил неизменность позиции страны относительно выработки приемлемого для Белграда решения по этому вопросу.