В стране и мире В Кремле назвали ерундой публикации о хакерах из РФ в предвыборной кампании США Андрей Аркадьев По данным Reuters, корпорация Microsoft считает, что фирма, консультирующая Байдена, якобы подверглась атаке российских хакеров. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Сообщения СМИ о поддерживаемых Россией хакерах, которые пытаются вмешаться в избирательный процесс в Соединенных Штатах, похожи на очередную ерунду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Reuters сообщило, что «российские хакеры» якобы атаковали консалтинговую компанию SKDKnickerboc, которая помогает в борьбе демократа Джо Байдена за президентское кресло. Попытку кибератаки на фирму зафиксировали специалисты американской корпорации Microsoft. «Мы не в курсе, какая фирма, в целом что значит "поддерживаемые российским государством". Похоже на очередную ерунду, которую публикуют, к сожалению, иногда уважаемые агентства», - сказал представитель Кремля. Россию неоднократно голословно обвиняли в попытках повлиять на выборы в США, не приводя при этом никаких доказательств. В Кремле все обвинения отрицают. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует