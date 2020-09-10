В стране и мире Путин проведет совещание по состоянию экономики в период пандемии Анна Касаткина Особое внимание планируется уделить теме занятости. © Фото: Пресс-служба президента Президент России Владимир Путин в четверг, 10 сентября, проведет совещание по экономическим вопросам в период пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будет совещание по экономическим вопросам. Речь пойдет прежде всего о том, как экономика страны проходит ковидный период, как идет процесс восстановления после самой острой фазы кризиса», - сказал он. Песков также добавил, что основное внимание уделят теме занятости. Ранее сообщалось, что в России завершили работу над планом по восстановлению экономики. Принимаемые меры должны будут вернуть ее на траекторию устойчивого роста ВВП и повышения реальных доходов граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует