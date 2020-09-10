Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель

Появились первые изображения американского истребителя F-35 в российском камуфляже. Эскизы на своей странице в Facebook опубликовал ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон.

По его словам, такой дизайн у него заказали военные. Хемптон добавил, что пока разработал несколько вариантов, окончательный же будет представлен в следующем году.

Военные США используют камуфляж F-35 для проведения учений на авиабазе «Неллис» в штате Невада. Чаще всего роль противников играют истребители, замаскированные под российские и китайские самолеты.