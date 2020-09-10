СМИ сообщили об аннулировании виз США для тысячи граждан КНР

Власти США аннулировали визы для более чем 1 тысячи граждан Китая. Такие данные по состоянию на 8 сентября привел агентству Reuters представитель Госдепартамента.

По словам источника агентства, такое решение было принято в желании администрации Трампа не пустить на территорию США студентов и ученых из КНР, которые, по мнению Вашингтона, могут быть связаны с китайскими военными.

«Мы продолжаем приветствовать законных студентов и ученых из Китая, которые не способствуют продвижению идей Коммунистической партии КНР для установления военного превосходства», - говорится в сообщении Госдепа.

В конце мая Дональд Трамп заявил о намерении ввести запрет на въезд в страну ряду граждан КНР, претендующих на участие в университетских исследованиях. По мнению американского президента, эти граждане предоставляют угрозу безопасности США и могут быть замешаны в краже интеллектуальной собственности.