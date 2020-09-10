Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами
Отмечается, что всего будет два рейса в неделю по маршруту Москва -Мале (по четвергам и воскресеньям) и два рейса Мале-Москва (по пятницам и воскресеньям).
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В четверг, 10 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивами, которое было прервано из-за распространения коронавируса.
Отмечается, что всего будет два рейса в неделю по маршруту Москва -Мале (по четвергам и воскресеньям) и два рейса Мале-Москва (по пятницам и воскресеньям).
Накануне было возобновлено авиасообщение с Каиром. Также для россиян открыты Великобритания, Турция, Швейцария, Абхазия, ОАЭ и Танзания. В последние две страны рейсов пока нет.
Кроме того, в одностороннем порядке на две недели границу для туристов из России открыла Греция. Однако из-за введенных страной ограничений авиакомпании РФ пока не видят смысла возобновлять полеты.