Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами

В четверг, 10 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Мальдивами, которое было прервано из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что всего будет два рейса в неделю по маршруту Москва -Мале (по четвергам и воскресеньям) и два рейса Мале-Москва (по пятницам и воскресеньям).

Накануне было возобновлено авиасообщение с Каиром. Также для россиян открыты Великобритания, Турция, Швейцария, Абхазия, ОАЭ и Танзания. В последние две страны рейсов пока нет.

Кроме того, в одностороннем порядке на две недели границу для туристов из России открыла Греция. Однако из-за введенных страной ограничений авиакомпании РФ пока не видят смысла возобновлять полеты.