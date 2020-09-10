Путин и Вучич обсудили косовское урегулирование

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудили косовское урегулирование в телефонном разговоре. Российский лидер подтвердил неизменность позиции страны относительно выработки приемлемого для Белграда решения по этому вопросу, сообщает сайт Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года. Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», - говорится в сообщении.

Главы государств также затронули актуальные темы стратегического партнерства. С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Вучича в развитие российско-сербских отношений, подчеркнута готовность и далее возможность плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.