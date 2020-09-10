Штаб Бабарико заявил о начале допроса Марии Колесниковой в СИЗО
Ранее СК Белоруссии подтвердил арест политика и ее коллеги Максима Знака.
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В четверг утром, 10 сентября, в СИЗО Минска начался допрос члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, подозреваемой по делу о призывах к захвату власти и заключенной под стражу.
«В 10. 00 начался допрос Марии Колесниковой в СИЗО», - сообщили в пресс-службе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, передает ТАСС.
Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии подтвердил арест оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака по делу о призывах к захвату власти. Также СК подтвердил задержание юриста штаба бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико - Ильи Салея.