Штаб Бабарико заявил о начале допроса Марии Колесниковой в СИЗО

В четверг утром, 10 сентября, в СИЗО Минска начался допрос члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, подозреваемой по делу о призывах к захвату власти и заключенной под стражу.

«В 10. 00 начался допрос Марии Колесниковой в СИЗО», - сообщили в пресс-службе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, передает ТАСС.

Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии подтвердил арест оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака по делу о призывах к захвату власти. Также СК подтвердил задержание юриста штаба бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико - Ильи Салея.