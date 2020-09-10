Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось

Лося заметили в московском районе Перово. Животное разгуливало по дворам жилых домов, перебежало через магистраль и привлекло внимание сотрудников полиции.

Заблудившегося лося сняли на камеру очевидцы. Сначала он заприметил яблоню во дворе дома по улице 1-й Владимирской и перекусил. После животному удалось перейти дорогу в неположенном месте, его вовремя увидели и пропустили водители. В сопровождении полицейской машины сохатого также заметили в одном из дворов по улице Перовской и рядом со школой. Позже животное все же удалось поймать и вернуть в природу.

По словам местных жителей, лось часто навещает этот район. Предполагается, что он выходит на прогулку по городу из Измайловского парка.