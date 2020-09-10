Гидросамолет упал в озеро под Петропавловском-Камчатским
По информации МЧС, летальный аппарат не имел регистрации.
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В Халактырское озеро на восточной окраине Петропавловска-Камчатского упал гидросамолет. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что на борту лайнера находился один человек.
«С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали мужчину на берег», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что первым о происшествии в оперативные службы сообщил очевидец.
Также, по данным МЧС, летательный аппарат не имеет регистрации.