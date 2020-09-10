Гидросамолет упал в озеро под Петропавловском-Камчатским

В Халактырское озеро на восточной окраине Петропавловска-Камчатского упал гидросамолет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что на борту лайнера находился один человек.

«С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали мужчину на берег», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что первым о происшествии в оперативные службы сообщил очевидец.

Также, по данным МЧС, летательный аппарат не имеет регистрации.