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Институт Роскосмоса предложил отправить к Луне новый биокорабль с животными на борту

Анна Касаткина
10:02 10.09.2020
Задачей биокорабля станет выполнение программы космических экспериментов при полете по гало-орбите.
Институт Роскосмоса предложил отправить к Луне новый биокорабль с животными на борту
© Фото: Aloisio Mauricio, Keystone Press Agency, Globallookpress

Специалисты ЦНИИмаш, входящего в структуру Роскосмоса, предложили отправить к Луне новый биоспутник «Возврат-МКА-Л» с животными на борту. Об этом информирует статья в журнале института «Космонавтика и ракетостроение».

Космический аппарат хотят направить в точку Лагранжа L1 системы Земля - Луна (около 315 тысяч км от Земли). Задачей биокорабля станет выполнение программы космических экспериментов при полете по гало-орбите в окрестностях этой точки.

Предполагается, что на биоспутнике полетят различные биообъекты, в том числе животные.

По мнению специалистов, форму возвращаемого аппарата необходимо изменить в сравнении с ранее запущенными спутниками «Бион-М», чтобы обеспечить оптимальные геометрические параметры, - прототипом может стать схема перспективного пилотируемого корабля «Орел». Запустить биоспутник, говорится в статье, можно на ракете-носителе «Союз-5» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ».

Биологические исследования в космосе, в том числе воздействие радиации и невесомости на живые организмы, в настоящее время проводит серия российских космических аппаратов «Бион». Последний запуск аппарата «Бион М1» состоялся в апреле 2013 года: в экипаж вошли мыши, песчанки, гекконы, улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы. Следующий запуск биоспутника должен состояться в 2023 году.

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