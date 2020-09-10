Высоту орбиты МКС поднимут на 800 метров перед прилетом нового экипажа

Перед прилетом нового пилотируемого корабля «Союз» в четверг, 10 сентября, на 800 метров будет увеличена высота орбиты Международной космической станции. Об этом рассказали в Роскосмосе.

«С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 10 сентября запланирована очередная коррекция орбиты МКС», - сказал РИА Новости представитель пресс-службы корпорации.

Также он уточнил, что в 23:32 по московскому времени запланировано включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Двигатели должны проработать 225,1 секунды, после чего орбита станции поднимется и составит около 419,6 километра над поверхностью Земли.

«Союз МС-17» по плану должен стартовать с космодрома Байконур 14 октября. В составе экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на Международной космической станции работают Анатолий Иванишин , Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.