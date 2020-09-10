Трамп признал, что власти сознательно преуменьшали угрозу COVID-19 в начале года

Власти США сознательно преуменьшали угрозу коронавируса в начале года, чтобы избежать в стране паники и страха. Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам в среду, 9 сентября, в Белом доме.

По его словам, власти должны были демонстрировать гражданам страны спокойствие и лидерство, а не кричать на каждом углу о надвигающейся опасности.

«Последнее, что должны были мы демонстрировать, - это волнение, страх и паника. Необходимо было позаботится о ситуации, в которую мы все попали», - пояснил президент.

Президент также отметил, что как только появилась информация о пандемии, то США начали активно скупать по всему миру средства индивидуальной защиты. Таким образом власти старались обеспечить население масками и халатами, и не допустить повышение цен на эти товары.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в США зарегистрировано более 6,2 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 188 тысяч пациентов с COVID-19 скончались в стране за все время пандемии.