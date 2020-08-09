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Психолог назвал плюсы выдачи планшетов детям

Светлана Головина
10:18 09.08.2020
По словам специалиста, маленькому ребенку гаджет позволит сформировать мелкую моторику.
Психолог назвал плюсы выдачи планшетов детям
© Фото: Elmar Kremser, SVEN SIMON, Globallookpress

Разрешать пользоваться детям различными электронными гаджетами можно с ранних лет, но при  соблюдении определенных ограничений, заявил клинический психолог Артур Гараганов.

В первую очередь, ребенку необходимо проводить ограниченное время с техникой и только под контролем родителей. Лучше всего детям включать обучающий или развивающий интерфейс, который помогает сформировать коммуникативные навыки или мелкую моторику.

При этом Гараганов подчеркнул, что исключать планшеты из жизни ребенка нельзя, так как он будет «оторван от современной реальности» и не будет знать, как он работает.

Помимо этого, для детей школьного возраста игры на планшетах и смартфонах могут помочь в психологическом плане.

«С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью», - сказал Гараганов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста,  виртуальное пространство может помочь ребенку с выбором профессии в будущем, однако психолог подчеркнул, что это только возможный элемент обучения.

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