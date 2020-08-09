В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

На территории Белоруссии открылись свыше пяти тысячи избирательных участков для голосования в президентских выборах, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

«Образовано 5 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей», - уточняется в заявлении.

Помимо этого, отдать свой голос в поддержку кандидата на пост президента можно на 44 участках за рубежом, в России - в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Отмечается, что в ходе досрочного голосования участие приняли 32,24% избирателей.

В президентских выборах принимают участие действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская, а также председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.