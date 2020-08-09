Свыше 30,6 миллиона тестов на коронавирус проведено в России

В России для выявления новой коронавирусной инфекции было проведено более 30,6 миллиона тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент под наблюдением специалистов находятся 241 925 человек.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 298 тысяч тестов на COVID-19.

По последним данным, всего в России коронавирусом были заражены 882 347 человек, из которых 690 207 выздоровели. В мире за время пандемии выявлено 19 637 506 случаев инфекции.