Валерия показала постройневшего Пригожина

Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram пост ко Дню физкультурника, в котором на одной из фотографий запечатлен хорошо постройневший супруг - продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин не отстает от жены: на одном из фото певица демонстрирует свою хорошую растяжку, высоко задрав ногу на деревянный столб. Продюсер, в свою очередь, выполняет упражнение не менее грациозно.

В комментариях подписчики выразили удивления в связи с серьезными изменениями Пригожина.

«Вау, Иосиф неплохо постройнел», - отметил один из комментаторов. «Ура! Живот ушел у Иосифа»и «Худенький такой, класс!», - поддержал другой пользователь.

Певица уже давно отдает предпочтение здоровому образу жизни и на данный момент находится в прекрасной физической форме благодаря регулярным тренировкам, к которым постоянно привлекает своего супруга.