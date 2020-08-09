Конор Макгрегор обьявил о помолвке

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор женится на матери своих детей. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Сети.

В публикации Макгрегор уточнил, что сделал предложение возлюбленной Ди Девлин накануне ее дня рождения.

«Вот какой день рождения, моя будущая жена!» - написал он под фото.

Макгрегор и Девлин живут вместе на протяжении нескольких лет, у них есть двое детей – трехлетний сын Конор Джек Макгрегор-младший и полуторагодовалая дочь Кроя.