Названа диета для снижения уровня тревожности
Чтобы снизить уровень тревожности и депрессии в организме рекомендуется в рационе придерживаться сбалансированного здорового питания, считает руководитель Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака.
По словам специалиста, существенно испортить настроение могут продукты, в которых содержится большое количество жиров и сахара.
Также эксперт добавила, что причиной плохого настроения может стать переедание.
Наиболее эффективной диетой для поддержания хорошего настроения является средиземноморская, отметила Джак в эфире радиопередачи «The Food Programme».
Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что лучшим продуктом для улучшения настроения является дыня.