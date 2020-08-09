В стране и мире Названа диета для снижения уровня тревожности Светлана Головина По словам специалиста, причиной плохого настроения может стать переедание. © Фото: Jeff Tzu-chao Lin, imageBROKER.com, Globallookpress Чтобы снизить уровень тревожности и депрессии в организме рекомендуется в рационе придерживаться сбалансированного здорового питания, считает руководитель Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака. По словам специалиста, существенно испортить настроение могут продукты, в которых содержится большое количество жиров и сахара. Также эксперт добавила, что причиной плохого настроения может стать переедание. Наиболее эффективной диетой для поддержания хорошего настроения является средиземноморская, отметила Джак в эфире радиопередачи «The Food Programme». Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что лучшим продуктом для улучшения настроения является дыня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует