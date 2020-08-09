Асмус назвала необычную причину развода с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Сети фотографию, на которой представлена в обнаженном виде в ванной и сопроводила ее «возможной» причиной недавнего развода.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», - иронично подписала под снимком актриса.

Подписчики Асмус оценили не только смелую публикацию, но и хэштеги к ней, среди которых: «харлашкужалко», «отпискаотактриски», «покайсядочьмоя» и «уженезнаеткаксебяпродать».

Один из поклонников актрисы в комментарии предположил, что бывший муж Асмус, шоумен Гарик Харламов, «просто обязан выложить такую же».

О разводе после семи лет брака Харламова и Асмус стало известно в июне 2020 года. По их словам, причиной развода стали серьезные проблемы, которые возникли уже давно.