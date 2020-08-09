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Эксперт рассказал, как узнать реальный срок годности продуктов

Светлана Головина
07:34 09.08.2020
Покупатель вправе требовать от продавца полную информацию о товаре в соответствии со статьей 10 закона «О защите прав потребителей».
Эксперт рассказал, как узнать реальный срок годности продуктов
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

Чтобы распознать залежалые продукты в магазине, покупателю необходимо внимательно изучить его внешний вид, в частности маркировку товара, заявил заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

По его словам, зачастую продавцы намерено используют различные приемы, чтобы  выдать за свежие продукты уже давно поступившие на реализацию.

Эксперт напомнил, что покупатель вправе потребовать от продавца полную информацию о товаре в соответствии со статьей 10 закона «О защите прав потребителей».

«По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию», - сказал Борисов в интервью «Прайм».

Уточняется, что в случае сомнений в указанном сроке годности на упаковке, который мог быть перебит, рекомендуется провести сверку с товарной накладной.

Если будет обнаружено, что срок не соответствует действительности, необходимо обратиться к администратору магазина, а также сообщить в органы Роспотребнадзора.

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