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Психолог МЧС РФ рассказала о работе с пострадавшими из-за взрыва в Бейруте

Светлана Головина
06:57 09.08.2020
Специалисты помогают справиться взрослым и детям с тревогой, беспокойством, напряжением и страхами.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ведущий психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Андронова сообщила, что при работе специалистов с пострадавшими после взрыва в порту Бейрута применяются как традиционные методы диагностики, так и аппаратные.

«Мы не ставим здесь диагнозов, мы работаем с актуальным состоянием пациентов, которые обращаются в госпиталь за получением медицинской и психологической помощью», - отметила психолог.

В частности, они помогают людям справиться с такими состояниями, как тревога, беспокойство, напряжение, а также страхами.

Помимо этого, психологи оказывают помощь детям, у которых появились проблемы с нарушением сна в результате увиденного.

«У психологов свой модуль, мы работаем как нашими традиционными методиками - беседой, опросом, так и аппаратными методами», - заключила Андронова.

Мощный взрыв прогремел в ливанской столице 4 августе. Для помощи в поисково-спасательной операции и борьбы с последствиями на место прибыли российские спасатели.По последним данным, погибли 154 человека, более 60 числятся пропавшими без вести. 

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