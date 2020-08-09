Психолог МЧС РФ рассказала о работе с пострадавшими из-за взрыва в Бейруте

Ведущий психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Андронова сообщила, что при работе специалистов с пострадавшими после взрыва в порту Бейрута применяются как традиционные методы диагностики, так и аппаратные.

«Мы не ставим здесь диагнозов, мы работаем с актуальным состоянием пациентов, которые обращаются в госпиталь за получением медицинской и психологической помощью», - отметила психолог.

В частности, они помогают людям справиться с такими состояниями, как тревога, беспокойство, напряжение, а также страхами.

Помимо этого, психологи оказывают помощь детям, у которых появились проблемы с нарушением сна в результате увиденного.

«У психологов свой модуль, мы работаем как нашими традиционными методиками - беседой, опросом, так и аппаратными методами», - заключила Андронова.

Мощный взрыв прогремел в ливанской столице 4 августе. Для помощи в поисково-спасательной операции и борьбы с последствиями на место прибыли российские спасатели.По последним данным, погибли 154 человека, более 60 числятся пропавшими без вести.