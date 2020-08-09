В Чехии жертвами пожара в жилом доме стали 11 человек

В чешском городе Богумин в результате пожара в многоквартирном доме погибло 11 человек, среди которых трое детей.



Уточняется, что также среди погибших оказались двое пожарных и сотрудник полиции.

«Шесть человек погибли в результате пожара, еще пятеро стали жертвами, прыгнув с балкона 11 этажа при попытке спастись от огня», - пишет BBC со ссылкой на правоохранителей.

По предварительным данным, произошедшее расценивается как поджог.

В частности, об этом свидетельствует тот факт, что огонь распространялся быстро и стремительно, из-за чего вся квартира сгорела полностью, заявил СМИ начальник областного пожарного моста Владимир Влчек.

На данный момент правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего.



Отмечается, что для Чехии пожар стал самым трагическим по числу жертв с 1990 года.