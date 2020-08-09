Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Чехии жертвами пожара в жилом доме стали 11 человек

Светлана Головина
06:31 09.08.2020
Для страны пожар стал самым трагическим по числу жертв с 1990 года.
В Чехии жертвами пожара в жилом доме стали 11 человек
© Фото: Vladimir Prycek CTK Globallookpress

В чешском городе Богумин в результате пожара в многоквартирном доме погибло 11 человек, среди которых трое детей.

Уточняется, что также среди погибших оказались двое пожарных и сотрудник полиции.

«Шесть человек погибли в результате пожара, еще пятеро стали жертвами, прыгнув с балкона 11 этажа при попытке спастись от огня», - пишет BBC со ссылкой на правоохранителей.

По предварительным данным, произошедшее расценивается как поджог.
В частности, об этом свидетельствует тот факт, что огонь распространялся быстро и стремительно, из-за чего вся квартира сгорела полностью, заявил СМИ начальник областного пожарного моста Владимир Влчек.

На данный момент правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего.

Отмечается, что для Чехии пожар стал самым трагическим по числу жертв с 1990 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.