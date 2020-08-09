В Бейруте число пострадавших во время протестов достигло 728 человек

Количество пострадавших во время массовой акции протеста в Бейруте увеличилось до 728 человек.

Уточняется, что серьезные травмы получили свыше 70 сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, один из силовиков погиб.

Помимо этого, в ходе освещения митингов нападениям подверглись около 14 представителей СМИ,сообщает Al Jazeera.

В субботу, 8 августа, на улицы ливанской столицы сотни граждан вышли с требованиями отставки правительства страны в связи со взрывом в порту Бейрута. Также демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить трагедию.

Незадолго до этого в местном правительстве сообщили, что необходимости в проведении международного расследования по поводу прогремевшего взрыва нет, так как для самостоятельного разбирательства достаточно ресурсов следственных и судебных органов страны.