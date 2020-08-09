Врач объяснила, как фрукты могут навредить организму

Свежие фрукты богаты полезными для здоровья витаминами и микроэлементами, однако, несмотря на свои положительные свойства, они могут повредить организму. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Эксперт объяснила, что фрукты стоит употреблять в ограниченных количествах, учитывая при этом различное содержание фруктозы и глюкозы в разных их видах.

К примеру, в семечковых фруктах больше фруктозы и меньше глюкозы, а в косточковых же полностью наоборот. Специалист указала, что фрукты не так безобидны, как может показаться, во многом из-за этих веществ. Так, переизбыток фруктозы может повлечь развитие неалкогольной жировой болезни печени.

Медик указала, что существует наиболее предпочтительный способ употреблять фрукты.

«Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук», - цитирует Павлову радио Sputnik.

Врач заключила, что из-за свойств фруктозы и глюкозы фрукты следует есть не в виде самостоятельного приема пищи, а в виде последнего блюда, чтобы они поступали в организм вместе с другими продуктами.