Twitter и TikTok обсудили возможность объединения

Американская социальная сеть Twitter и активно набирающий в настоящее время популярность TikTok обсуждают возможность будущего объединения.

Twitter имеет потенциальные планы лишь на сегмент китайского приложения, охватывающий пользователей из США. Несмотря на это, стоимость данной доли TikTok может исчисляться десятками миллиардов долларов при общей капитализации всего Twitter в $29 миллиардов.

Подобное несоответствие способно оказать значительное влияние на ход сделки. При этом также претендующая на TikTok компания Microsoft в капитализации крайне заметно превосходит конкурента – для корпорации она составляет $1,6 триллионов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации прессы, Microsoft на данный момент предлагает TikTok $30 миллиардов, тогда как владельцы соцсети ожидают $50 миллиардов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ограничил сроки возможного осуществления объединения, подписав указ о запрете сделок с китайской компанией, владеющей TikTok, с конца сентября.