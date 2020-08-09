Военные России и Турции провели патрулирование в провинции Эль-Хасака в Сирии

C высоты птичьего полета Cирия кажется совсем мирной страной: всюду виднеются прямоугольные поля и деревни. Но стоит спуститься пониже, становится понятно, что боевые действия здесь завершились совсем недавно. Именно поэтому в воздухе патрульную колонну сопровождают вертолеты армейской авиации - ударный Ми-35 и транспортно-штурмовой Ми-8. На борту - группа огневой поддержки.

Одна из задач, которая стоит перед пилотами, - прикрывать с воздуха патрули военной полиции и обеспечить безопасность гуманитарных миссий, которые в этом регионе регулярно проводит Центр по примирению враждующих сторон.

Внизу бронемашины едут по нефтяным полям: когда-то здесь был один из самых перспективных промышленных районов страны. Теперь вышки стоят без движения. В результате войны объем добычи нефти в Сирии упал в 24 раза. Месторождения, оказавшиеся в распоряжении террористов, истощены, инфраструктура - разрушена.

Огромные 16-тонные турецкие бронемашины Kirpi с трудом маневрируют на узких проселках. В авангарде и арьергарде - российские «Рыси» и БТРы. В этом районе безопасность совместной колонны обеспечивают российские военные полицейские. Цель патрульных здесь - на севере Сирии - проконтролировать соблюдение режима прекращения огня и убедиться, что здесь нет незаконных вооруженных формирований.

Турецкие бронемашины уходят на свою территорию, а российские «Рыси» и БТРы тоже отправляются в места постоянной дислокации - готовиться к новым выездам.