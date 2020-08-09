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Названа опасность головокружений

Анна Берестовая
04:58 09.08.2020
Выводы о возможных рисках для здоровья были сделаны на основе масштабного десятилетнего исследования.
Названа опасность головокружений
© Фото: Rudolf Arco, Images GmbH, Globallookpress

Ощущение головокружения, периодически появляющееся во время подъема на ноги, может говорить о более высоких шансах развития деменции в будущем.

Такой вывод сделали специалисты из Университета Калифорнии в результате проведенного исследования. В ходе научной работы было осуществлено изучение состояния здоровья двух тысяч человек от 12 до 70 лет, которое велось на протяжении более 10 лет.

Было выявлено, что люди, имеющие низкое систолическое давление и, соответственно, слабый приток крови к голове, на 40% чаще сталкиваются с развитием слабоумия. Это освещает Daily Mail.

Ученые объяснили, что возникновение головокружения может быть фактором, говорящим о появлении проблем с сосудами и грозящему ухудшению когнитивных функций, которое может в перспективе привести к деменции.

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