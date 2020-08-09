СМИ: в Китае умерли семь человек от вируса SFTS

В КНР от острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вспышка которой была зафиксирована накануне, скончались семь человек. Всего на данный момент зарегистрировано 60 случаев заражения вирусом.

Согласно информации, известной о заболевании, которое впервые было обнаружено в 2011 году, человек заражается SFTS от клещей. Кроме того, инфекция может передаваться и от человека к человеку через слизистую и кровь.

По описанию одной из заболевших, симптомами вируса являются высокая температура, кашель и падение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. Об этом пишет газета Global Times.

В Роспотребнадзоре уже указали, что на территории России случаев заражения лихорадкой не зафиксировано. В ведомстве также добавили, что готовы противодействовать новому заболеванию при возникновении такой необходимости.