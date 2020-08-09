NASA переименует космические объекты с «дискриминирующими» названиями

Национальное космическое агентство США планирует изменить названия ряда космических объектов, которые можно расценить как оскорбительные с позиции некоторых жителей страны.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Подобные действия должны стать частью деятельности по выявлению и устранению системной дискриминации и неравенства в своей области.

Так, одним из первых переименований, которое намерено осуществить агентство, было выбрано изменение названия объекта «туманность Эскимос» на нейтральную каталожную версию NGC 2392.