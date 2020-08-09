NASA переименует космические объекты с «дискриминирующими» названиями
Агентством было решено привести все названия космических объектов в соответствие ценностям равенства и инклюзивности.
© Фото: Marc Rasmus, httpimagebroker.com#search, Globallookpress
Национальное космическое агентство США планирует изменить названия ряда космических объектов, которые можно расценить как оскорбительные с позиции некоторых жителей страны.
Об этом сообщается на официальном сайте NASA.
Подобные действия должны стать частью деятельности по выявлению и устранению системной дискриминации и неравенства в своей области.
Так, одним из первых переименований, которое намерено осуществить агентство, было выбрано изменение названия объекта «туманность Эскимос» на нейтральную каталожную версию NGC 2392.