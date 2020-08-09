Трамп заявил о желании демократов «украсть выборы»

Представители демократической партии США желают «украсть выборы» за счет намеренного затягивания переговорного процесса по поддержке экономики страны.

Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции в Нью-Джерси.

По его версии, лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер используют для своих целей предлог помощи пострадавшим от COVID-19 и тем самым «держат в заложниках» тему.

Американский лидер также добавил, что часть предложений, выдвигаемых демократами, якобы не имеет абсолютно ничего общего с поддержкой экономики и представляют «радикальную левую повестку дня».