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Онищенко оценил опасность нового вируса SFTS из Китая

Анна Берестовая
02:43 09.08.2020
Депутат подчеркнул, что Китай, где произошла вспышка нового вируса, сейчас закрыт для посещения.
Онищенко оценил опасность нового вируса SFTS из Китая
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Новый вирус SFTS, унесший первые жизни на территории Китая, не несет большой опасности для людей вне КНР. Такое мнение высказал член Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач страны доктор Геннадий Онищенко.

«Ничего страшного не будет», - цитируют его RT.

Специалист указал, что тромбоцитопения, то есть снижение количества тромбоцитов в крови ниже определенного уровня, может возникать и при коронавирусной инфекции.

Медик также отметил, что в зафиксированной вспышке заболевания не усматривается чего-либо «выходящего за рамки КНР», обратив внимание, что на сегодняшний день восточное государство закрыто для посещения.

Онищенко подметил, что информация совсем новая, и выразил надежду на скорейшее прояснение происходящего.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн рассказал «Звезде», что SFTS передается человеку достаточно сложным путем и не представляет большой опасности как «эпидемиологический агент».

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