ЦИК Белоруссии привел данные с закрытых участков

ЦИК Белоруссии огласил предварительные данные со всех закрытых участков для голосования. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов. Второе место занимает Светлана Тихановская, за которую свои голоса отдали 8% избирателей. И кандидат «против всех» получил 4% голосов. Такие данные прозвучали в эфире телеканала «Беларусь-1».

Ермошина пояснила, что данные касаются всех закрытых участков и охватывают примерно 35,5 тысяч человек. И эти данные очень показательные, поскольку касаются всех слоев населения.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. До 20.00 по местному времени граждане страны могли высказать свое мнение и принять участие в голосовании. По ранее приведенным данным exit poll, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов.

В общей сложности было открыто 5767 участков, 44 из которых были организованы в посольствах и генеральных консульствах Белоруссии в 36 странах. Также можно было проголосовать на закрытых участках, которые были открыты в воинских частях, больницах, домах отдыха и других организациях.