ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 19,4 миллиона

С начала распространения эпидемии коронавируса по миру выявлено более 19,4 случаев заражения инфекцией, сообщает Всемирная организация здравоохранения. https://covid19.who.int/

Пациенты с COVID-19 зарегистрированы в 188 странах мира. Согласно последним данным организации, скончались более 722 тысяч человек.

В России зафиксировано 887 536 пациентов с положительным результатом на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что первые случаи смертельного заболевания COVID-19 были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. За пару месяцев инфекция из Китая распространилась в различные государства. Сейчас ученые и вирусологи со всего мира работают над созданием вакцины от заболевания. Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. Документы, необходимые для регистрации вакцины от COVID-19, разработанной Министерством обороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, находятся на экспертизе.