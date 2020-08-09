Около ТЦ в Саратове нашли тело подростка

Доследственная проверка организована следователями из Саратова после обнаружения в городе тела 13-летнего мальчика. Прохожие обнаружили его у здания торгового центра в Заводском районе города 9 августа. Следователи выясняют обстоятельства смерти подростка.

«Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины его смерти», - сообщается на сайте СУ СК РФ по Саратовской области.

Уточняется, что родители мальчика установлены, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.