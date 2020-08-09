Названа причина крушения легкомоторного самолета под Калугой

Крушение легкомоторного самолета в Калужской области произошло из-за ошибки пилота - он не справился с управлением. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«При выполнении пилотажной фигуры «бочка» он не справился с управлением, и произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, за штурвалом был 53-летний москвич, а его друг снимал видео для продажи самолета.

Ранее МЧС также заявляли, что крушение самолета произошло после совершения фигуры высшего пилотажа.

Напомним, трагедия произошла в Малоярославецком районе на аэродроме «Кудиново». Легкомоторный двухместный одномоторный самолет «Корвус» совершил жесткую посадку. Из-за чего он буквально разлетелся на две части, на взлетно-посадочной полосе и рядом с ней разбросаны мелкие обломки.