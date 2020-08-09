Устрашающая стихия: канадец снял на видео «рождение» гигантского торнадо

На кадры одного из пользователя Сети попал момент зарождения разрушительного торнадо. Кадры сняты из канадской провинции Манитоба. Видно, как формируется огромный серый водоворот, над которым зависла пелена облака.

3 1/2 miles south of Virden at 8:00 pm Friday August 7th. Please contact me for release rights. pic.twitter.com/tFpKBHopJF — Kurtis Fafard 🇨🇦 (@706_kurtis) August 8, 2020

Мощные потоки воздуха сносят все на своем пути. Он обрушился на фермы в районе Скарта, поднял в воздух несколько грузовиков и разрушил зернохранилища.

Огромный смерч зародился в поле к югу от города Вирден. Местные жители делятся фотографиями и видео последствий стихии.