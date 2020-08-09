Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

На территории столицы Ливана силами государственной армии участники акции протеста были вытеснены из двух правительственных зданий.

От протестующих были освобождены помещения Министерства экономики и энергетики и Министерства иностранных дел. Соответствующую информацию сообщил телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

Согласно последним данным, в настоящий момент ситуация на улицах Бейрута пришла к относительному спокойствию.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов пострадали около 490 человек. Один из полицейских, участвующих в противостоянии участникам беспорядков, погиб от ранения в голову.