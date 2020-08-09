Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте
Согласно последним данным, ситуация на улицах города пришла к относительному спокойствию.
© Фото: XinHua, Globallookpress
На территории столицы Ливана силами государственной армии участники акции протеста были вытеснены из двух правительственных зданий.
От протестующих были освобождены помещения Министерства экономики и энергетики и Министерства иностранных дел. Соответствующую информацию сообщил телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».
Согласно последним данным, в настоящий момент ситуация на улицах Бейрута пришла к относительному спокойствию.
Ранее сообщалось, что в ходе столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов пострадали около 490 человек. Один из полицейских, участвующих в противостоянии участникам беспорядков, погиб от ранения в голову.