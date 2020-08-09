Демонстранты в Бейруте захватили здания двух министерств

В течение нескольких дней после взрыва в морском порту столицы продолжаются беспорядки. Демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев в центре Бейрута, сообщает ливанское Национальное информационное агентство.

Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились снова к вечеру. Начались они несколько дней назад после взрыва в морском порту столицы. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов и реформ.

Вчера, 8 августа, демонстранты штурмовали здания четырех ливанских министерств, закидывали камнями полицию. Правоохранители в ответ вынуждены были применять слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали более 700 человек, как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Для разгона демонстрантов потребовалась помощь ливанских военнослужащих.