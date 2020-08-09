Опубликованы результаты exit poll: в Белоруссии завершились выборы президента

В Белоруссии закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента республики. Граждане могли изъявить свою волю до 20.00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Для голосования было открыто 5767 участков, 44 из которых были организованы в посольствах и генеральных консульствах Белоруссии в 36 странах. Также голосование проходило на закрытых участках — в воинских частях, домах отдыха, больницах и других организациях.

После 20.00 были опубликованы результаты официальных exit poll. По данным, озвученным в эфире телеканала «Беларусь-24», действующий глава республики Александр Лукашенко лидирует с результатом в 79,7%. На втором месте - кандидат Светлана Тихановская с 6,8%. Другие претенденты на пост президента, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, набрали 2,3%, 1,1% и 0,9% голосов соответственно. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% белорусских избирателей.