Российские медики прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с COVID-19

В Гудаутскую ЦРБ в Абхазии приняли российские врачи из университета имени И.М. Сеченова. Они окажут помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Врачи помогут своим коллегам бороться с новой коронавирусной инфекцией, окажут организационно-методическую помощь, а также проконсультируют наиболее тяжелых пациентов», - говорится в сообщении.

В частности, медики решат, какими специалистами усилить штат больницы, проработают график дежурств. Также они помогут в решении практических лечебных вопросов, будут консультировать больных, проводить корректировку лечения, проведут мастер-классы. Отмечается, что российские медики не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных.

В группу вошли инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульманолог.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 42 пациента с положительным результатом на COVID-19. Всего в Абхазии зарегистрировано 134 больных коронавирусом, при этом выздоровели 38 человек, трое скончались.