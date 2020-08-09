Трамп ушел с пресс-конференции после «неудобного» вопроса журналистки

Не дождавшись ответа, корреспондент повторила вопрос, после чего Трамп предпочел остановить пресс-конференцию и удалиться с трибуны. Он ушел, поблагодарив присутствующих за внимание.

«Почему вы повторяете, что именно вы запустили “Выбор ветеранов”? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление», - приводит слова журналистки CBS News .

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