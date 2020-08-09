Трамп ушел с пресс-конференции после «неудобного» вопроса журналистки
Американский лидер поблагодарил всех присутствующих за внимание и ушел с трибуны.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию вместо ответа на прозвучавший от журналистки «неудобный» вопрос.
Корреспондент коснулась проекта «Выбор ветеранов», который, по словам американского лидера, является его заслугой.
«Почему вы повторяете, что именно вы запустили “Выбор ветеранов”? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление», - приводит слова журналистки CBS News.
Не дождавшись ответа, корреспондент повторила вопрос, после чего Трамп предпочел остановить пресс-конференцию и удалиться с трибуны. Он ушел, поблагодарив присутствующих за внимание.