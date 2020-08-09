В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией
В результате столкновений уже пострадали более 700 человек.
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Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в столицеЛивана, передает Aljazeera.
В течение нескольких дней после взрыва в морском порту столицы продолжаются беспорядки.
Протестующие требуют отставки правительства. Вчера, 8 августа, демонстранты штурмовали здания ливанских министерств, закидывали камнями полицию. Правоохранители в ответ вынуждены были применять слезоточивый газ.
На помощь в урегулировании конфликта также пришли военнослужащие ливанской армии. В результате столкновений пострадали более 700 человек. Есть жертвы со стороны полиции.
На следующий день после масштабных беспорядков министр окружающей среды и информации подали в отставку.