Даламан, Бодрум и Анталья: рейсы из РФ на турецкие курорты возобновятся в понедельник

Программа международных авиаперелетов из России будет расширена 10 августа. Возобновляются полеты российских и турецких перевозчиков на турецкие курорты Даламан, Бодрум и Анталью.

Компаниями, осуществляющими регулярные и чартерные полеты, будут «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия», «Северный ветер» и другие. С турецкой стороны это будут Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Между тем, приоритет курортного сезона 2020 в Турции - это безопасность. Если турист почувствует себя плохо, то его отправят в клинику, так как лечение входит в страховку. Все прибывающие пассажиры заполняют данные о себе и, если выяснят, что турист летел с тем, у кого нашли коронавирус, то придется отправиться на обсервацию.