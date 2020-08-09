В Госдуме оценили ответ ЕС на санкции США против «Северного потока - 2»

Создание в ЕС механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые, среди прочего, направлены против проекта «Северного потока – 2», назрело давно. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев. По его словам, европейские чиновники боялись «за личную карьеру».

«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США», - заявил он.

В Госдуме также считают, что немецкого чиновника поддержит «старая, экономически сильная Европа». Помимо этого, начнется восстановление международного права и реализация «чисто экономических, отнюдь не политических, в том числе и энергетических, проектов между Россией и странами Евросоюза», передает RT.

Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял о противоречии победных мер США интересам стран Европы и международному праву в целом.

В американский Сенат был внесен проект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». В частности, они затрагивают компании, которые страхуют российские суда. По мнению представителей США, газопровод является угрозой национальной безопасности США и угрожает энергетической независимости Украины и Европы.

Напомним, что проект трубопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Сейчас он достроен на 93%.