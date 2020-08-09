Синоптики пообещали раннюю осень в Москве

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, осень придет в столицу раньше, чем обычно.

В Москве последний теплый день августа, понедельник, сменит серьезное похолодание. Погода будет напоминать осеннюю, с климатическими показателями сентября.

В столице ожидаются ливни. Столбики термометров днем в четверг, 13 августа, поднимутся максимум до 15 градусов выше нуля. Купальный сезон официально закроется. Всему виной -атмосферный фронт из полярных широт, передает РИА Новости.