Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

Певец Валерий Сюткин в очередной раз стал отцом в 62 года. 45-летняя супруга Виола родила исполнителю сына в частной столичной клинике.

Беременность семья держала в секрете и последние несколько месяцев проживала в загородном доме.

«Беременность протекала достаточно спокойно. Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности - это надо видеть! Пылинки сдувал!», - цитирует издание Starhit слова друзей семьи Сюткиных.

Новорожденный мальчик стал четвертым ребенком певца.