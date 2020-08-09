Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом
Беременность семья держала в секрете и последние несколько месяцев проживала в загородном доме.
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Певец Валерий Сюткин в очередной раз стал отцом в 62 года. 45-летняя супруга Виола родила исполнителю сына в частной столичной клинике.
Беременность семья держала в секрете и последние несколько месяцев проживала в загородном доме.
«Беременность протекала достаточно спокойно. Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности - это надо видеть! Пылинки сдувал!», - цитирует издание Starhit слова друзей семьи Сюткиных.
Новорожденный мальчик стал четвертым ребенком певца.